Basket, Reale Mutua domenica a Trapani per ritrovare il dolce sapore della vittoria

Coach Cavina cancella la sconfitta contro Derthona nel recupero: "Il nostro gruppo è unito e con tanta voglia"

Terza gara in sette giorni per la Reale Mutua Basket Torino, che domenica 13 dicembre, alle ore 12, affronterà in trasferta la Pallacanestro Trapani. Una delle sorprese di questo inizio di stagione, la squadra di coach Parente ha dovuto spesso fare a meno di uno, se non entrambi, gli Usa. Nonostante questo ha sempre disputato ottime partite, trovando due successi e facendo sudare squadre attrezzate come Udine e Derthona. La Reale ha tanta voglia di tornare in campo, una voglia che si percepiva già al termine della gara di martedì sera. Non la nascondono staff e giocatori gialloblu, pronti a riprendere il proprio percorso. Coach Cavina non sa ancora se potrà ritrovare Bushati, così da poter aver finalmente a disposizione il roster completo, evento ancora mai accaduto in questa stagione. Demis Cavina: "A Trapani abbiamo chiuso la scorsa stagione, ci saranno molti di quei protagonisti. E‘ una delle sorprese di questo inizio di stagione, ha giocato spesso senza uno o due americani, nonostante questo ha realizzato ottime vittorie fuori casa. Hanno esperienza, talento, basta citare Corbett. Dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo e gioco, lavorando al meglio a rimbalzo di squadra. Ho visto un gruppo con tanta voglia e unito, pronto ad affrontare questa trasferta". Alessandro Cappelletti: "Affrontiamo Trapani, una squadra solida che ha confermato un blocco importante della squadra della passata stagione. Ha grandi individualità per questo campionato, penso a Corbett o Renzi. Noi vogliamo riscattare la prova con Derthona, abbiamo grande voglia di tornare subito in campo. Dovremo rispettare il piano partita e cosa più importante imporre il nostro ritmo".

