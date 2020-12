Inseguimento a 200 all'ora, arrestato 39enne di Moncalieri

Un inseguimento all'americana, come se ne vedono solo in certi film, con tre volanti della polizia a dare la caccia all'auto guidata da un 39enne di Moncalieri.

Il fatto, avvenuto sabato scorso, iniziato nel quartiere di Mirafiori e terminato a Rivalta, ha visto una corsa pazzesca, durata otto chilometri, con punte di velocità vicine ai 200 all'ora, con posti di blocco forzati e una volante di polizia speronata. Ma alla fine l'uomo è stato bloccato e per lui sono scattate le manette.

Il 39enne era in possesso di una piccola dose di droga per uso personale ed è stato processato per direttissima per lesioni personali, resistenza. Condannato ad un anno di reclusione, sconterà la pena ai domiciliari.