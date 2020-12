“Maratona” di furti: oltre 1.100 euro di articoli trafugati, arrestate due donne

Mercoledì scorso due marocchine di 30 e 28 anni hanno passato il pomeriggio a girovagare per negozi. Nessun acquisto per loro, ma una serie di furti perpetrati in alcuni esercizi del centro.

Lo “shopping” inizia da un negozio di abbigliamento in via Garibaldi, dove le due straniere rubano un vestito lungo del valore di 120 euro. Una volta uscite dal punto vendita si recano nell’esercizio commerciale subito a fianco, un negozio di cosmetici, dove asportano due rossetti. La loro passeggiata prosegue e, cinque locali dopo, entrano in un altro negozio di abbigliamento, dove si impossessano di due giubbotti del valore di 120 euro. Dopo aver strappato parte dell’etichetta con i dispositivi antitaccheggio, le donne indossano i capi sotto i cappotti di loro proprietà ed escono dall’esercizio commerciale alla volta di un negozio d’intimo in piazza Castello.

Oggetto del loro interesse risultano essere tre body, di diversa taglia, per un valore di 60 euro. A conclusione del giro, le marocchine si recano in una profumeria in via Po dove, approfittando di un momento di distrazione della dipendente, asportano 5 profumi posizionati accanto alla cassa per un totale di 845 euro per poi fuggire. Accortasi di quanto appena accaduto, la commessa le rincorre riuscendo a bloccarle subito fuori il negozio.

Nel perquisire le due donne, gli agenti rinvengono, oltre alla refurtiva sopracitata, 1.240 euro in contanti, 10 pastiglie di Xanax detenute senza ricetta medica, una scatola di pillole dimagranti ed una forbicina in metallo, presumibilmente utilizzata per staccare le placche antitaccheggio dagli articoli.

In fase di accertamenti emerge come la trentenne avesse già numerosi precedenti specifici di Polizia, oltre ad un divieto di dimora nel comune di Torino datato giugno di quest’anno e un avviso orale del Questore di Torino emesso un mese dopo.

Entrambe sono state arrestate per tentato furto e denunciate per furto.