Rubano la borsa a una donna: vengono inseguiti da un passante, poi li arresta la polizia

Mercoledì all’ora di pranzo, transitando in corso Giulio Cesare gli agenti della Squadra Volante hanno notato tre persone correre in via Malone in direzione di corso Vercelli. I poliziotti li hanno raggiunti bloccando i primi due, entrambi di origine nordafricana. Il terzo, un giovane senegalese, li stava inseguendo.

Gli agenti hanno appurato che le due persone inseguite poco prima si erano impossessate di una borsa di una donna, rubandola con uno stratagemma mentre la vittima stava parcheggiano il veicolo. Nella circostanza, uno dei due, dopo aver colpito l’auto, aveva indicato un fantomatico malfunzionamento, cosa che aveva permesso al suo complice di rubare la borsa di valore contenente diversi oggetti.

Attirato dalle urla della donna, il giovane senegalese si era messo all’inseguimento dei due. Vistisi inseguiti, questi avevano gettato per terra la refurtiva e continuato la loro fuga. Il loro inseguitore era riuscito anche a raggiungerli ma a quel punto questi lo avevano minacciato, simulando di essere armati. Il giovane senegalese, però, non aveva desistito e aveva continuato a inseguirli. La fuga però è durata poco poiché interrotta dall'arrivo dei poliziotti che hanno fermato i ladri arrestandoli per rapina.

Gli agenti, su indicazione del giovane senegalese, hanno recuperato la borsa, riconsegnandola alla vittima che a sua volta ha ricompensato il giovane senegalese per l’aiuto fornito.