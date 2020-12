Pattern S.p.A. insignita del Premio Nazionale per l'Innovazione 2020. Marsiaj: "Orgogliosi dell’importante riconoscimento"

Questa mattina Pattern S.p.A, società italiana tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i marchi del fashion luxury, è stata insignita del Premio nazionale per l’Innovazione 2020, denominato “Premio dei Premi”.

Tra le aziende vincitrici della XI Edizione del Premio “Imprese x Innovazione” - organizzato da Confindustria in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai e Confindustria Bergamo -, Pattern è stata selezionata per il “Premio dei Premi” nella categoria “Industria e Servizi”, in ragione della “sistematica ricerca di un equilibrato connubio tra artigianalità sartoriale e innovazione tecnologica e per lo sviluppo della strategia innovativa per raggiungere la sostenibilità e l’impatto zero sull’ambiente”.

Il prestigioso riconoscimento è istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su concessione del Presidente della Repubblica, che lo conferisce annualmente a imprese industriali e di servizi, banche, pubbliche amministrazioni, studi di design e start up accademiche che abbiano realizzato innovazioni rilevanti di prodotto o di processo, allo scopo di sottolineare l’importanza della ricerca e dell’innovazione e della loro applicazione in ogni forma e intensità.

Francesco Martorella – Founder&President di Pattern – ha ricevuto il premio dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso di una cerimonia a distanza, alla presenza della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, della Ministra per l’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione, Paola Pisano e del Presidente della Fondazione COTEC, Luigi Nicolais.

Giorgio Marsiaj, Presidente dell’Unione Industriale di Torino, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi dell’importante riconoscimento tributato oggi alla nostra associata Pattern in ragione dell’eccellenza innovativa che la contraddistingue. È la dimostrazione che, pur in questo difficile momento, la straordinaria capacità di visione delle nostre aziende può condurle a conseguire obiettivi ambiziosi. Fondamentali in questo percorso sono stati gli investimenti in tecnologia e sostenibilità, che hanno dato vita a quello che oggi è un punto di riferimento di progettazione, ingegneria e produzione di capi di abbigliamento per i brand del fashion luxury internazionale. A Fulvio Botto e Francesco Martorella, fondatori e azionisti di maggioranza, e a Luca Sburlati, CEO del Gruppo Pattern, vanno le nostre congratulazioni”.