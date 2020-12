Il salotto virtuale della musica "OGR Good Vibes" apre stasera con Davide Boosta Dileo

La serie di appuntamenti musicali ideati e prodotti dalle OGR Torino prende il via questa sera, alle ore 21, con un concerto “Facile” di Davide “Boosta” Dileo, disponibile in anteprima assoluta, sul canale YouTube.

La rubrica OGR Good Vibes, trasmessa dal salotto virtuale delle OGR, rientra nel più ampio palinsesto digitale denominato OGR Open Session, che riporta la musica in primo piano in un momento di stop degli eventi live. Vibrazioni musicali e collaborazioni uniche attraverso produzioni originali, una cassa di risonanza per dialoghi inediti che coinvolge maestranze e professionalità di uno dei settori maggiormente in difficoltà.

Per il noto musicista della scena musicale torinese e nazionale, “Facile” è la “colonna sonora per il silenzio di chi ascolta”, un disco strumentale che pensato per trasportare il pubblico in uno spazio riservato ed intimo, alla scoperta di un “Boosta” assolutamente inedito. "Facile" è un disco che ha nel suo DNA la predisposizione ad accompagnare gli stati d'animo, perché "Boosta", per primo, l'ha composto sfruttando il proprio.