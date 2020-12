Attualità |

La Reale Mutua Basket Torino a Trapani per cercare il riscatto

Dopo la sconfitta di Tortona, i gialloblù affrontano Trapani nel "lunch match". Cappelletti "Dobbiamo imporre il nostro ritmo"

Archiviata la brutta sconfitta contro Tortona, la Reale Mutua Basket Torino riparte in campionato - terza gara in sette giorni per i gialloblù - con la prima trasferta lunga della stagione. Domani alle h.12.00. infatti, gli uomini di Cavina affronteranno i siciliani della Pallacanestro Trapani. Quinta in classifica a 4 punti, frutto di due vittorie e tre sconfitte, Trapani è una squadra solida e d’esperienza: il nucleo italiano formato da Andrea Renzi, Matteo Palermo e Marco Mollura garantisce a coach Parente - ex giocatore della PMS Torino - punti e peso sotto canestro, supportati dall’estro dell’USA ex Treviso, Jesi, Mantova e Montegranaro La'Marshall Corbett. "Trapani è una squadra solida, che ha tenuto un blocco importante rispetto al campionato dello scorso anno con una aggiunta di giocatori importanti per questa lega. - commenta il play Cappelletti alla vigilia della partita - Hanno delle individualità importanti come La'Marshall Corbett e Andrea Renzi. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi, però, rispettare il piano partita e imporre il nostro ritmo, è sicuramente la cosa più importante. Vogliamo cercare di riscattare la prova incolore di martedì a Tortona". Ancora in dubbio la presenza di Frank Bushati, out negli ultimi due turni, Torino per portare a casa i due punti dovrà fare affidamento sul miglior Diop - il migliore dei suoi a Tortona - che in questa prima parte di campionato viaggia a 18.3 punti e quasi dieci rimbalzi di media a partita.

Palla a due alle h.12.00, diretta su LNP Pass.

Salvatore Macheda

