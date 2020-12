A Savonera il Natale è solidale per sostenere gli ospedali della zona ovest

Un Natale solidale per sostenere gli ospedali della zona ovest. L'Associazione Savonera non si è fermata durante la pandemia e, non volendo restare indifferenti di fronte alla situazione attuale, i membri di questa squadra tutta collegnese hanno deciso di tirarsi su le maniche e dare il via a una raccolta fondi destinata all'acquisto di barelle e saturimetri per l'ospedale di Rivoli.

"L'idea è nata quando abbiamo letto la notizia che all'ospedale di Rivoli, causa sovraffollamento dovuto alla pandemia, erano mancate barelle dove sistemare i pazienti - ha spiegato il presidente Alessio Spampinato -. Abbiamo preso contatto con il Direttore Sanitario, il gentilissimo dottor Davide Minniti, al quale abbiamo chiesto l'autorizzazione per questa raccolta e di cosa necessitassero in modo più urgente".

Un'iniziativa, patrocinata anche dai comuni di Collegno, Rivoli, Venaria Reale e Druento, che mira a sostenere il nosocomio rivolese con attrezzature che consentiranno al personale sanitario rivolese di poter ricevere un aiuto nell'affrontare una situazione già difficile, permettendo loro di seguire i pazienti al meglio, grazie alle strumentazioni che arriveranno con questa raccolta fondi.

"La preoccupazione per una terza ondata finite le festività è alta, quindi ci è stato richiesto, oltre ad alcune barelle, di acquistare dei saturimetri in modo da poter gestire a distanza alcuni pazienti meno gravi che non necessitano del ricovero, riuscendo a seguirli dalle proprie abitazioni, tenendo sotto controllo la saturazione dell'ossigeno nel sangue - ha proseguito Spampinato -. Vista l'importanza del progetto, che riguarda tutti indistintamente dall'età e dal comune di residenza, abbiamo chiesto il patrocinio ed il sostegno mediatico dei sindaci di Rivoli, Collegno, Venaria e Druento, al quale va il mio ringraziamento, che subito hanno voluto aderire a questa raccolta. La speranza è che cittadini, imprese e altre associazioni del territorio possano contribuire a far sì che l'ospedale di Rivoli a Natale riceva un grossissimo regalo!".

La raccolta fondi proseguirà per tutto il periodo natalizio e, una volta acquisiti i materiali, l'associazione Savonera consegnerà all'inizio dell'anno tutta la strumentazione all'ospedale di Rivoli.