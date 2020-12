A Villafranca Piemonte l’e-commerce diventa comunitario

I commercianti di Villafranca Piemonte si organizzano per permettere gli acquisti online con una piattaforma di e-commerce comunitaria. “‘Spesa in Comune’, il nostro e-commerce di prossimità, è già un sito: villafrancapiemonte.spesaincomune.net, ma diventerà anche un’applicazione” annuncia Mattia Fileppo, presidente dell’associazione commercianti del paese.

Realizzata dal Comune di Villafranca Piemonte, che si è accollato anche i costi del primo anno di attivazione, la piattaforma è gestita dall’associazione ma la partecipazione è aperta a tutti: “Invitiamo non solo i soci ma tutti i commercianti, artigiani e professionisti ad entrarne a far parte” spiega Fileppo.

Ogni esercente può caricare su “Spesa in Comune” i prodotti in vendita ma anche una presentazione dell’azienda e dei propri servizi: “Per gli artigiani, ad esempio, può diventare una vetrina dei lavori eseguiti” sottolina Fileppo. Tra i programmi per il futuro dell’associazione c’è proprio il coinvolgimento di questi ultimi: “Vogliamo che diventi un’associazione di commercianti e artigiani e stiamo già pensando, quindi, a un nuovo nome”.