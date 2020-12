I ladri colpiscono anche alla scuola media Benedetto Croce

Torino è stata colpita da un nuovo furto all'interno di una scuola, più precisamente sul territorio della Circoscrizione 7: a essere finita nel mirino dei ladri, poche settimane dopo la primaria Muratori, è stata la secondaria inferiore Benedetto Croce di Corso Novara 26, nel quartiere Aurora.

La refurtiva, secondo quanto emerge dai primi riscontri della polizia, è molto consistente e includerebbe un ingente quantitativo di materiale elettronico tra cui computer portatili, smartpad e tablet (molti dei quali donati) per un valore economico di decine di migliaia di euro; a questi si aggiungono diversi strumenti musicali e i danni alle strutture. Gli autori del colpo sono riusciti a dileguarsi dopo essersi introdotti nella struttura da un ingresso secondario e aver tagliato le sbarre di protezione degli uffici con un flessibile.

Decisamente scossa per l'accaduto, la dirigente dell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi Aurelia Provenza si rivolge alle istituzioni: “Dobbiamo trovare un modo – ha dichiarato - per mettere fine al disastro che stanno causando alla scuola, alla ferita inferta ai nostri bambini e alla loro possibilità di accedere al loro diritto alla formazione. Voglio fare un appello di solidarietà alla città: questa strumentazione serviva per la didattica digitale integrata, strategia su cui ci spendevamo quotidianamente; ci hanno presi di mira, servirebbe un sistema di presidio permanente”.

A preoccupare ancora di più sono alcuni dettagli dell'accaduto: “L'allarme – ha aggiunto Provenza – è scattato per almeno cinque volte tra le 17.45 di sabato pomeriggio e le 2.29 di domenica mattina, per cui i ladri hanno avuto tutto il tempo di 'lavorare' in modo indisturbato. Il sistema, collegato alla centrale operativa della polizia municipale, molto probabilmente ha avuto un malfunzionamento e questo ha causato il loro mancato intervento”.

Il presidente della Sette Luca Deri, infine, chiede un intervento di repressione immediato: “Rubare in una scuola - ha commentato – è, di per sé, un gesto inqualificabile ma farlo in una delle più complesse del territorio significa rubare il futuro alle bambine e ai bambini che la frequentano; mi auguro che le forze dell'ordine inseriscano l'arresto di questi ladri tra le priorità e che il processo avvenga per direttissima”.