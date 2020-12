La droga viaggia in bici, arrestato pusher gabonese 34enne

Giovedì scorso gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno arrestato un cittadino gabonese di 34 anni per detenzione di sostanza stupefacente.

L’uomo, a bordo della propria mountain bike, stava percorrendo via Borgaro quando è stato sottoposto a controllo di Polizia. All’interno del proprio zaino lo straniero aveva occultato un involucro in cellophane contenente marijuana per oltre 3 etti e mezzo di peso.

Sequestrati, inoltre, 2 telefoni cellulari e 3 sim, utilizzati per svolgere la propria attività delittuosa.