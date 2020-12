Zona Gialla, un Barrito per dire di no: "Non siamo chiusi, ma per adesso non riapriamo"

Un Barrito per dire di "no", che si senta forte e chiaro nella foresta torinese. Un segnale che arriva da Nizza Millefonti, quartiere "incastrato" tra la ferrovia che porta a Sud e il fiume Po e dove la Casa del quartiere che si trova in via Tepice, a un passo dall'ospedale delle Molinette, ha deciso di andare controcorrente.

Con l'avvento della zona Gialla, in teoria nulla impedirebbe alla struttura di riavviare le proprie attività di ristorazione e bar (ma ne fa anche molte altre, sempre nell'ambito della rete sociale locale). Però non è questo il momento. Un ragionamento non facile, ma che trae spunto dall'attualità, dalle cose e dai numeri che continuano a "succedere". Forse anche dalla vicinanza con un luogo di cura (ma anche di dolore e sofferenza) come è l'ospedale.

"Non siamo chiusi, ma per adesso non riapriamo - spiegano i responsabili della Casa del quartiere, tra cui c'è anche Bobo Boggio, cantante dei Fratelli di Soledad -. Ci sono una serie di problemi, primo tra i quali lo smart working: è ancora la regola per tutti e noi non ci sentiamo di far finta che niente sia successo e che tutto vada bene, né vogliamo illuderci di fare una vita normale per qualche giorno per poi disfare di nuovo tutto: proprio non ci va".