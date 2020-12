Con "tracce di luce" luminarie e installazioni a Carmagnola per il Natale che si avvicina

Negli ultimi anni il Comune di Carmagnola ha animato il periodo natalizio della città con “Tracce di Luce”, programma che proponeva luminarie, mostre, mercati, spettacoli ed eventi per tutte le fasce d’età.

Per il Natale di questo difficilissimo 2020, il Comune ha avviato il nuovo importante progetto “Natale con i tuoi”, con l’erogazione di 335.000 Euro a sostegno di cittadini e commercianti, senza rinunciare però ad allestire luminarie e installazioni per le vie e le piazze della città, finanziandone questa volta l’intera spesa, senza chiedere i consueti contributi economici ai commercianti.

TRACCE DI LUCE

Sono state posizionate 35 tesate luminose in via Valobra, nel Borgo Vecchio e in via Gardezzana, un grande albero in Piazza Sant’Agostino e illuminazioni in molte zone della città, nelle due rotonde di via Torino, sul palazzo della Biblioteca Civica, su Palazzo Lomellini e Casa Cavassa, sulla tettoia di Piazza Martiri e sugli archi di ingresso del Comune e della Polizia Locale in piazza Manzoni.

Sono inoltre stati allestiti un arco luminoso in via Valobra, tesate con auguri di buone feste e 60 stelle luminose nei borghi, un’installazione con albero nella piazza della stazione, una con gigantesco pacco regalo in Piazza Italia, proiezioni dell’immagine dell’Immacolata sulla Chiesa di Sant’Agostino e immagini natalizie sulla torre del Castello e sulla parete di un palazzo al fondo di via Torino.

Vengono inoltre trasmesse canzoni natalizie e altri contenuti audio in filodiffusione nella centrale via Valobra.

GLI INGENTI SOSTEGNI ECONOMICI A CITTADINI E COMMERCIANTI

“Natale con i tuoi” è un’iniziativa importante che dona sostegni concreti ai cittadini e ai commercianti con l’erogazione di 335.000 Euro in buoni spesa da utilizzare esclusivamente negli esercizi commerciali della città.

Nello specifico, la Giunta ha deliberato lo stanziamento di tre diversi interventi: 150.000 Euro in Buoni da 10 Euro cadauno distribuiti dai commercianti aderenti al progetto, circa 170.000 Euro in buoni a sostegno della spesa alimentare per le famiglie più in difficoltà distribuiti con buoni cartacei o su Satispay e 15.000 Euro per buoni da 50 Euro da destinare ai diciottenni.

L’Amministrazione Comunale sostiene e promuove anche “A Natale io compro locale”, iniziativa che prevede la distribuzione di voucher sconto del 10%, proposta da Il Carmagnolese in partnership con la Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura e con l’Ascom.

il sindaco Ivana Gaveglio e l’assessore al Commercio Gian Luigi Surra hanno inoltre deciso di prorogare al 20 dicembre il termine entro il quale i commercianti possono aderire all’iniziativa che li coinvolge nel concedere ai clienti fino a tre buoni spesa da 10 euro ogni 20 euro di spesa, e che l’operazione verrà replicata dal 15 gennaio a fine febbraio 2021 se non verranno esauriti i 150.000 Euro entro il 6 gennaio.

La Pro Loco Carmagnola propone anche quest'anno la consueta mostra dei presepi in collaborazione con il Comune di Carmagnola. Non essendo ovviamente possibile organizzarla come di consueto all’interno della Chiesa di San Filippo, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia in corso, l'esposizione dei presepi si svolgerà in modalità digitale.

Per partecipare occorre scattare al proprio presepe un'immagine (dimensione del file non superiore ad 1 MB) e:

1) inviarla via mail all'indirizzo cultura@comune.carmagnola.to.it, indicando il proprio Nome e Cognome e autorizzando il Comune di Carmagnola e la Pro Loco Carmagnola alla pubblicazione della stessa a titolo gratuito sui propri canali comunicativi (sito, pagina fb, instagram ecc…);

2) postarla sul proprio profilo Facebook taggando la pagina @comunecarmagnola della Città

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Il Comune di Carmagnola e la Pro Loco utilizzeranno le immagini ricevute al solo scopo dell'iniziativa sopra descritta e a titolo gratuito.

Inviando la propria immagine o taggandovi la pagina della Città i partecipanti accettano implicitamente le suddette condizioni. Scadenza per l'invio delle immagini: lunedì 21 dicembre 2020.

Le immagini saranno raccolte in un album e pubblicate sui canali di comunicazione della Città di Carmagnola e della Pro Loco Carmagnola.