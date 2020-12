Gtt, sicurezza per i disabili: cinture più lunghe sull’88% dei bus per scongiurare incidenti

Novità per i mezzi pubblici torinesi con cinture più lunghe per i passeggeri con disabilità

Mai più un caso come quello di Francesco Andrea Cagnetta. Ad oltre un anno e mezzo dalla morte del cittadino disabile, caduto su un mezzo Gtt, l’Amministrazione è al lavoro per garantire sicurezza e accessibilità a tutti gli utenti di bus e tram.

A renderlo noto Maria Lapietra, assessore ai Trasporti del Comune di Torino, durante l’interpellanza del cittadino Cosmin Stoica. Allo stato attuale il 100% dei bus e il 50% dei trami è dotato di postazioni per persone su sedia a rotelle. Circa il problema delle cinghie, sono in corso di sostituzione con un modello più lungo, per far sì che non vi siano più incidenti tragici come quello avvenuto nel febbraio 2019.

“Sono in corso le sostituzioni delle cinture, con un modello di 2,15 metri. Oggi l’88% dei bus è a posto, parliamo di 195 mezzi che rispettano la lunghezza prestabilita. Dobbiamo intervenire su 24 autobus del parco” ha spiegato Lapietra.