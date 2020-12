Torino ricorda i martiri della lotta contro l’Isis: intitolato il giardino di fronte al Monumentale

Torino avrà presto un giardino intitolato ai martiri della lotta contro l’isis. Ad annunciarlo è la capogruppo del M5s, Valentina Sganga, al termine della Commissione Toponomastica.

Lo spazio delineato dalla Commissione è quello di fronte al Cimitero Monumentale, tra corso Regio Parco, corso Novara e via Catania. “Non possiamo che essere soddisfatti e felici per un riconoscimento importante per le tante donne e uomini che in questi anni hanno messo i loro corpi e le loro menti a disposizione di una battaglia giusta” afferma Sganga. “Quella contro l'oscurantismo dello Stato islamico ma soprattutto a favore di un nuovo modello di società, dove la parità di genere e l'uguaglianza sono principi fondamentali”, conclude la capogruppo del M5S.



Già nel gennaio del 2019, quasi due anni fa, il Consiglio comunale aveva approvato un ordine del giorno a sostegno dell’emergenza umanitaria in Siria e a favore dei combattenti italiani a fianco delle milizie curde. Allora fa richiesto di intitolare uno spazio pubblico a favore dei martiri: presto quello spazio sarà realtà.