Covid e usura: firmato il Protocollo per aiutare famiglie e commercianti

È stato firmato stamattina in prefettura, a Torino, il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura, un documento che punta a favorire l’accesso al credito legale ed evitare che famiglie e commercianti, in difficoltà economiche a causa del Covid-19, si rivolgano agli usurai e alla criminalità organizzata.

L’accordo, frutto di un lungo confronto tra istituzioni, forze dell’ordine e Associazione bancaria italiana, punta ad agevolare la conoscenza e l’accesso agli strumenti creditizi pensati per fronteggiare le conseguenze economico-finanziarie dell’emergenza sanitaria. È previsto che gli enti camerali e le associazioni di categoria assicurino il supporto alle banche per contribuire a una più approfondita conoscenza delle singole realtà aziendali e imprenditoriali che chiedono di accedere a finanziamenti. Abi e banche aderenti, in particolare, esamineranno nei tempi più rapidi consentiti e possibilmente nel termine di trenta giorni le istanze presentate.

Due le figure chiave: il “facilitatore” presso le associazioni di categoria e i confidi, che ha il compito di far conoscere gli strumenti di prevenzione e solidarietà messi a disposizione dalla normativa, e il “referente” individuato da ogni banca aderente, che ha il compito di seguire l'iter istruttorio delle pratiche di fido relative all'utilizzazione dei fondi di prevenzione dell'usura e interloquisce con i confidi e le organizzazioni antiracket e antiusura.

Banche e confidi aderenti al protocollo si impegneranno, inoltre, a svolgere in tempi rapidi l’iter per l’accesso ai finanziamenti e ai fondi e prevedere i moltiplicatori, all'interno delle singole convenzioni da stipulare o da rinnovare, sulla base dei quali computare la misura massima dei finanziamenti erogabili, nella misura minima di 2,5. Inoltre, le banche operanti nel settore del microcredito si impegnano a incrementare la diffusione di questo strumento. All’incontro, tenutosi online in prefettura, ha partecipato anche la ministra dell’Interno Lamorgese.

“In questo momento di particolare difficoltà per tante fasce deboli, c’è la necessità di mettere in campo tutte le energie possibili per contrastare uno dei mali più insidiosi come l’usura, un fenomeno che riguarda tutto il territorio nazionale. Evitiamo situazioni da cui poi è difficile uscire. Con la pandemia da Covid-19 - ha spiegato la ministra - molte persone versano in una situazione di disagio e sono vulnerabili, bisogna intercettare per tempo il welfare criminale che offre sostegno a famiglie e imprese in difficoltà”.

Per il presidente del Piemonte Alberto Cirio “lo Stato è sempre stato vicino alle istituzioni” mentre la sindaca Chiara Appendino ha sottolineato come “il Protocollo sia un segnale importante, un messaggio dello Stato che vuole essere a fianco dei cittadini”.