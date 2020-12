Pensionato scomparso a Bibiana, confermate in Appello le condanne per gli imputati

Nell'aprile del 2014 un pensionato di 64 anni, Maurizio Rigoli, abitante a Bibiana, scomparve senza lasciare tracce. Sul caso si è pronunciata oggi la corte d'Appello di Torino, che ha confermato l'ipotesi della procura: l'uomo fu aggredito e ucciso da un vicino di casa, che si avvalse dell'aiuto dei genitori.

I giudici hanno ridotto la pena al ventottenne Toni Duretovic, processato per omicidio preterintenzionale e occultamento di cadavere, a 16 anni, sei mesi e 20 giorni di reclusione (in primo grado nel 2019 erano stati inflitti 25 anni). Confermati invece i 5 anni e 6 mesi di reclusione per occultamento di cadavere ai suoi genitori, il macedone Kuzman Duretovic e la serba Sladjana Mitrovic.

Il movente del delitto non è ancora stato inquadrato con precisione e gli imputati continuano a negare le accuse. "L'impianto accusatorio - commenta l'avvocato Silvia Lorenzino, patrono di parte civile - è stato confermato e questo è molto importante. I familiari del signor Rigoli hanno sempre cercato la verità e questa sentenza della Corte è una risposta a molte delle loro domande".

Il corpo di Maurizio Rigoli non è mai stato ritrovato.