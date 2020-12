Musica in streaming da l’ARTeficIO fino a fine anno, ma "la tecnologia non sostituirà mai il rapporto con il pubblico"

Prende il via venerdì 18 dicembre Music Stream, la nuova rassegna artistica in live streaming promossa da l’ARTeficIO, in partnership con il Comitato ARCI Torino e il Circolo Arci Sud.

Il programma, che vede il contributo della Regione Piemonte, comprende nove concerti fruibili tramite i canali Facebook, YouTube e il sito web www.larteficio.com fino al 30 dicembre.

Un modo rimanere in contatto il pubblico "a digiuno" di eventi e spettacoli, rinsaldare il legame artistico e associativo e prepararsi per una nuova stagione di rinnovato impegno culturale.

Primo appuntamento venerdì, dalle 19.30 alle 20.30, con il duo jazz Z.T.L., composto da Luca Tartaglia (basso elettrico/looper) e Luca Zennaro (sax baritono).

Tra i nomi di spicco della manifestazione, lunedì 21, ci saranno gli I Shot A Man, noto gruppo blues torinese vincitore dell’ultima edizione dell’International Blues Challenge.

Mercoledì 30 chiuderà la rassegna Valentina Nicolotti, giovane cantante jazz, che ha da poco esordito con il suo album di inediti “Calicantus” promosso dalla Record Label.

“Natele in circolo è per noi un importante segno di vitalità in un momento così difficile per la musica dal vivo e per i centri culturali”, commenta Alberto Corrado, presidente e direttore artistico de l’ARTeficIO. “La resilienza della cultura trova nuovo spazio nella tecnologia, ma nulla può sostituire il rapporto con il pubblico che, ne siamo certi, ritroveremo presto in un grande abbraccio liberatorio”.

I concerti avranno luogo a porte chiuse e verranno registrati presso l’ARTeficIO Showroom & Art Factory, nel rispetto delle normative vigenti in tema Covid-19.