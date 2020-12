Alla Sacra di San Michele la Santa Messa di Natale alle 20, accesso secondo norme vigenti

Sono molte le richieste arrivate alla Sacra di San Michele per poter partecipare alle Messe del Santo Natale. Bisogna innanzitutto chiarire che le celebrazioni del 24 e 25 dicembre si svolgeranno nella chiesa maggiore. La Santa Messa di Natale del 24 dicembre si svolgerà alle ore 20, anticipando il tradizionale orario, con l’obbligo di munirsi del titolo di accesso online. Quella del 25 dicembre sarà celebrata alle ore 12 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. E' possibile chiedere di essere presenti tramite il sito web della Sacra di San Michele all'indirizzo www.sacradisanmichele.com.

Spiega il rettore della Sacra don Claudio Papa. "Viviamo così anche questo importantissimo momento religioso nell'incertezza. Vogliamo comunque mandare un messaggio di speranza in questo periodo complesso che ha visto la Sacra molto isolata e senza il consueto calore dei pellegrini e dei visitatori. Anche in questo Natale bisogna vivere lo stupore e la meraviglia del Natale guardando a Gesù Bambino, sul cui volto sono impressi i tratti della bontà, della misericordia e dell’amore di Dio Padre. La nascita di Cristo Salvatore deve rinnovare i nostri cuori, suscitare il desiderio di costruire un futuro più fraterno e solidale, portare a tutti gioia e speranza. La nascita di Dio cambia il mondo. Non c’è posto per dubbi e indifferenza. In questi tempi di pandemia sono messaggi importanti che dalla Sacra di San Michele, vogliamo mandare a tutti".