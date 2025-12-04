 / Attualità

04 dicembre 2025

A Grugliasco si va a scuola di (sana) alimentazione con Buono da Giocare!

Dove e quando è in programma il secondo appuntamento della rassegna

Foto d'archivio

Si svolgerà il 16 dicembre dalle ore 17 alle 19 presso l’Associazione L’ Isola che non c’è, in via Tiziano Lanza 32 a Grugliasco, il secondo appuntamento con Buono da Giocare! Si tratta di un percorso, organizzato da Ovest food Lab, per scoprire il piacere di una sana alimentazione attraverso il gioco, i colori e la creatività.

Tema dell’appuntamento è Giochiamo a comporre un piatto sano! Attraverso attività ludiche, musica e letture animate impareremo a riconoscere gli alimenti e a costruire insieme il piatto del benessere divertendoci e scoprendo come la preparazione dei pasti sia un momento privilegiato di incontro e socializzazione.

L’incontro è dedicato a genitori e bambini dai 3 ai 6 anni.

comunicato stampa

