L'annuncio di Cirio: "Le prime 700 dosi di vaccino anti Covid in Piemonte dal 27 dicembre"

"Il 27 dicembre arrivano le prime 700 dosi di vaccino anti Covid in Piemonte". Ad annunciarlo, in un video su Facebook, il presidente della Regione Alberto Cirio che ha ricordato che la prima fase è dedicata al personale sanitario e agli ospiti delle strutture per anziani.

"Il 2-3 gennaio - aggiunge il governatore del Piemonte - arrivano poi le 170 mila dosi necessarie per completare la fase 1. Inizieremo subito con le prime iniezioni e dopo il 18-19 cominceremo con il richiamo per arrivare entro metà febbraio ad aver concluso in Piemonte la prima fase".

"Il tema dei vaccini è estremamente importante, perché è quell'elemento di speranza con cui dobbiamo affrontare la nascita del nuovo anno e le prossime settimane", aggiunge Cirio esprimendo apprezzamento per la linea della presidente della commissione europea "che tutti i Paesi europei partano lo stesso giorno".

"In Piemonte abbiamo predisposto un piano con grande tempismo anche grazie alla grande esperienza nel settore del freddo, necessario per la conservazione di questo vaccino per cui abbiamo predisposto 28 luoghi di stoccaggio". Cirio spiega poi che parte delle prime 700 dosi verranno distribuite nei 6 hub, ossia gli ospedali principali del Piemonte, San Luigi di Orbassano, Mauriziano, Molinette, e gli ospedali di Cuneo, Alessandria e Novara.

"Parliamo di un vaccino gratuito e volontario, ma l'invito che arriverà dalle istituzioni è di sottoporsi a questo vaccino perché è l'arma in più che avremo per affrontare questo virus", ha concluso il governatore.