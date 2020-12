Babbo Natale porta i regali alla Rai di Torino: “Cambiamo modo di raccontare la crisi climatica” [VIDEO e FOTO]

Pacchi regalo e una televisione per sensibilizzare i media sull'importanza di raccontare nella giusta maniera la crisi climatica. E' con un vero e proprio blitz che questa mattina Babbo Natale, accompagnato da una renna e da alcuni aiutanti di Extinction Rebellion Torino ha consegnato alcuni "regali" presso la sede torinese della Rai.

Un'iniziativa volta a sensibilizzare circa l'importanza di dare all'emergenza climatica la giusta importanza: "Abbiamo voluto portare dei regali alla redazione, viviamo in un paese in cui la copertura mediatica sull’emergenza climatica è bassissima" ha spiegato il ragazzo travestito da Babbo Natale.

Da qui l'invito ai media a rimettere in cima alle priorità il racconto della crisi climatica: "Il segretario generale dell’Onu ci ha ricordato come l’umanità stia andando incontro a catastrofi inimmaginabili, il tempo di agire è adesso. Con l’aiuto dei media, questo processo può avvenire in modo più rapido: le persone devono essere messe al corrente del futuro che ci aspetta".

Babbo Natale si è quindi accampato davanti alla sede. Al suo fianco una renna "in via di estinzione", sdraiata su una coperta. I giovani hanno poi chiesto di incontrare il direttore del Tg regionale: "Vogliamo che ci sia un nuovo modo di raccontare l’emergenza climatica in Piemonte".