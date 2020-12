Orientamento e opportunità post Covid: un incontro di ApEF sul web per ripartire dai giovani

L'associazione ApEF organizza per domani, venerdì 18 dicembre, alle ore 18, un webinar gratuito sulla piattaforma Zoom dal titolo "Ripartiamo dai giovani", iniziativa realizzata nell’ambito del progetto OCCUPIAMOCI della Fondazione CRT.

Se da un lato la pandemia da Covid-19 ha causato una grave crisi personale e generale, sanitaria ed economica, dall’altro può rappresentare una grande opportunità per immaginare con i giovani quale futuro desideriamo per il nostro paese.

All'incontro interverrà Alessandro Rosina, demografo e docente presso la facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Sarà presente anche Marco Camoletto, responsabile Area Analisi e Sviluppo Fondazione CRT, con la moderazione di Paola Merlino di ApEF.

"In questo momento di emergenza - spiega Erika Tolasi, presidente di ApEF - mancano le dovute attenzioni per il settore giovanile, o, quando se ne parla, le prospettive di occupazione futura sono tutte volte al negativo. Ci piaceva quindi l'idea di rilanciare il concetto dell'opportunità nascente anche dal periodo di crisi attuale. L'invito è rivolto non solo ai nostri soci, ma a chiunque abbia voglia di condividere riflessioni sul tema dell'orientamento e della formazione, rivolgendosi a un target d'età fino a 35 anni. Vogliamo inoltre porre delle basi costruttive, individuando percorsi di empowerment rispetto alle conoscenze pregresse che tanti ragazzi hanno già accumulato".

Per informazioni e iscrizioni: apeforientamento@gmail.com