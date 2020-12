Pininfarina Engineering, il caso approda in Parlamento. E domani mattina referendum tra i lavoratori sulla proposta dell'azienda

E' fissato per domattina il punto di svolta nella vertenza Pininfarina Engineering: i 117 lavoratori aventi diritto di voto potranno infatti pronunciarsi durante un vero e proprio referendum sulla proposta avanzata dall'azienda dopo la messa in liquidazione del ramo d'azienda che di fatto licenzia l'intera forza lavoro. Per 75 di loro ci sarà un reinserimento (30 in casa madre e 45 in altra soluzione), mentre per 42 ci sarà un percorso con un'agenzia di ricollocamento ed eventualmente, in caso di mancato successo, un incentivo all'esodo di 20mila euro lordi.

Una decisione presa nell'assemblea di ieri, che però ha spaccato i sindacati: Fim attende l'esito della consultazione, mentre Fiom rigetta l'accordo.

Intanto del caso si è discusso anche in Parlamento. E in particolare durante il question time alla Camera dei Deputati. "Come promesso - rende noto la deputata torinese Jessica Costanzo (M5S) - questa mattina ho discusso in commissione lavoro il question-time sul destino dei lavoratori della Pininfarina Engineering di Cambiano. Nonostante gli incontri tenutisi in queste settimane e il recente tavolo di martedì scorso in Regione, l’assessora Chiorino non è stata in grado di persuadere la proprietà a optare né per una tipologia di ammortizzatore sociale diverso dalla CIGS per cessata attività, né a ritirare i licenziamenti nonostante l’attività di Pininfarina Engineering non risulti affatto cessata".