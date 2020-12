Meteo, su Torino e provincia clima mite fino a Natale, poi scendono le temperature

Clima mite fino a Natale, poi calo termico su Torino e provincia con correnti blande che da occidente governeranno il tempo sino al 25 dicembre. Successivamente una possibile irruzione fredda potrebbe portare un sensibile calo termico sino al Nuovo Anno.



Dunque si annuncia tempo irregolarmente nuvoloso, con possibili nebbie sui bassi piani. Mercoledì sera qualche pioggia possibile su Liguria di ponente e forse basso Piemonte in esaurimento giovedì mattina. La quota neve sarà a 1600 metri. Temperature con minime in pianura intorno 1-4°C e massime 8-10°C. Venti deboli da Est in pianura