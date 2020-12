Grave incidente stradale a San Giorio: deceduta una casalinga 63enne, un giovane è invece rimasto incastrato tra le lamiere

Una donna è morta oggi pomeriggio in un gravissimo incidente stradale avvenuto a San Giorio, in borgata Malpasso, sulla strada provinciale 24. Protagoniste due auto che si sono scontrate frontalmente.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco di Susa e dei volontari di Borgone, intorno alle 16, la donna, che era alla guida della sua macchina, era già deceduta. Mentre un altro automobilista è stato estratto dalle lamiere dai pompieri e affidato ai sanitari del 118 giunti con l'elisoccorso.

Ai carabinieri sono stati affidati i rilievi del caso. Secondo la loro ricostruzione, un giovane studente di 22 anni di Susa, ma residente a Bussoleno, era alla guida del suo Fiat Sedici quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver parzialmente invaso la corsia opposta, è andato a scontrarsi frontalmente contro il Suzuky Gimny condotto dalla donna, una 63enne casalinga torinese residente a Giaglione.

Il ragazzo, trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Cto, dove è tuttora ricoverato per i traumi riportati, non è in pericolo di vita.