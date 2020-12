Chieri, allarme "furti di Natale". Sacco: "Prendere provvedimenti per garantire Feste serene ai cittadini"

E’ passata poco più di una settimana dal raid di furti nelle associazioni al complesso San Filippo, e i ladri sono tornati nuovamente a colpire in via Campo Archero. A farne le spese diverse case e alloggi di Chieri, in un raid che si sarebbe consumato nella notte di . Senza contare le segnalazioni di tentativi di furto anche nei negozi della città. Non è dato sapere se dietro questi episodi ci sia un’unica regia, o siano più ladri in azione, quel che è certo è che la città necessita di maggiore sicurezza. In questo periodo dell’anno è risaputo che i malviventi tendono ad intensificare i loro colpi, probabilmente sapendo che nelle case c’è maggiore disponibilità di denaro o oggetti di valore.



"Ci chiediamo, quindi - dice Rachele Sacco, consigliere comunale di Chieri (Progetto per Chieri - Salviamo l'Ospedale insieme) - se non sarebbe opportuno, di conseguenza, aumentare la presenza delle forze dell’Ordine (che comunque sono molto presenti in città) o avvalersi di sistemi di videosorveglianza diffusa. La gente è già in crisi per tutte le restrizioni, con attività chiuse e dipendenti in cassa integrazione, con la paura di ammalarsi, ci manca persino dover temere di essere derubati. Per altro lo Stato impone di non uscire dalle case per il virus, una prescrizione che, però, non sembra intimorire i ladri. Ci si chiede, quindi, se una maggiore presenza e una maggiore vigilanza non debbano essere applicati anche al contrasto dei reati predatori".



"Già queste feste saranno diverse dagli anni passati, che almeno i chieresi possano trascorrerle senza la preoccupazione di subire dei furti - prosegue -. Magari si potrebbero destinare più risorse, anche in termini di personale, al corpo di polizia locale, che già sta svolgendo un egregio lavoro, oppure aumentare le telecamere e le foto-trappole nei punti sensibili di Chieri. Così come sensibilizzare maggiormente i cittadini a prestare attenzione a persone sospette, a collaborare tra vicini e con le forze dell’Ordine stesse con informazioni. I chieresi hanno diritto a maggiore sicurezza e a trascorrere serenamente le festività".