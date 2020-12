I dati di quest’anno per il settore della tecnologia digitale

L’anno che si avvia alla sua conclusione verrà salutato come uno dei migliori, per quanto riguarda il settore tecnologico. Come di consueto mentre ci avviciniamo al termine del 2020 è tempo di stendere i primi bilanci relativi ai dati legati agli undici mesi per il comparto del gioco digitale.

Le uscite che hanno caratterizzato quest’anno a livello di tecnologia

È stato un anno importante per il gaming, per lo streaming digitale e per le uscite legate al settore tecnologico.

Si conoscevano già molto bene nel dettaglio i piani di società come Sony, Microsoft, Apple e Samsung, visto che erano in calendario alcune delle più importanti uscite degli ultimi tempi.

Tuttavia come indicato dal numero di app che sono state scaricate, da parte di Google Play e dall’App Store, sono già uscite le classifiche che indicano quali sono stati i giochi più scaricati e praticati dagli utenti attivi durante il 2020.

La classifica fornita da Google Play ha indicato infatti diverse categorie come il miglior gioco, il gioco più votato, quello di categoria indie, casual e infine i giochi che sono stati considerati i più innovativi di questo periodo.

Quali sono le principali categorie per i giochi degli Store di Google e Apple

Le principali categorie di gioco fornite da Google Play e dall’App Store fanno riferimento ai giochi di corse, sportivi, di azione, platform, giochi di ruolo, strategici, di simulazione, fino ad arrivare ai giochi di carte. Naturalmente nel contesto dei giochi di carte più scaricati secondo lo store di Google troviamo un buon mix tra i giochi che caratterizzano l’identità culturale e popolare del nostro Paese.

Giochi come la scopa, il tressette, la briscola e il solitario, affianco alle novità come il burraco, il bridge e naturalmente gli altri giochi considerati dei classici delle attrattive come il casinò online: blackjack e baccarat.

Le attrattive dei casinò online e i dati percentuali per il 2020

Proprio i giochi da casinò hanno ottenuto dati in netta crescita, per il mercato attuale del gambling online. Si parla di un dato che ha mostrato una vera impennata in termini percentuali, paragonati con quelli dell’anno precedente, sia in termini di spesa che di vincite ottenute.

Tra i giochi maggiormente praticati oltre ai già citati baccarat e blackjack, bisogna citare anche la roulette europea, i giochi dei dadi, il videopoker e le slot machine digitali con jackpot progressivi.

Cresce anche il settore del poker digitale, dopo un lungo periodo di trend negativo che aveva caratterizzato gli anni passati.

Bingo e scommesse sportive indicano un dato in calo durante gli ultimi mesi del 2020, ma in generale anche questo mercato è cresciuto rispetto all’anno passato.

Il circuito del gioco online in Italia

Il settore del gambling online nel nostro Paese rappresenta da qualche anno il 10% delle entrate fisse per il gioco d’azzardo legale. I siti dedicati al gioco hanno anche la possibilità di essere giocati dal vivo con 888casino.it che consente di poter interagire in diretta con un operatore in modo ad avere una sensazione di gioco ancora più immersiva, queste tecnologie sono ormai disponibile da molto tempo e molte sono attive anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, che risultano gli strumenti ideali per effettuare l’accesso e rischiare i proprio soldi in modo responsabile (si tratta infatti di siti con licenza che consentono al giocatore di moderare il tempo e l’entità delle giocate).

Il livello di sicurezza informatica ha raggiunto un livello ottimale che consente agli utenti di poter giocare in piena sicurezza fornendo i propri dati per quanto riguarda inserimenti di dati personali come l’indirizzo, le carte di credito nel pieno rispetto delle normative sulla privacy.

L’innovazione è alla base dei casinò digitali