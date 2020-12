Manifesti a lutto, serrande alzate e luci accese per protestare contro il Governo alla Vigilia di Natale

" L’epidemia in corso distrugge letteralmente il piccolo commercio e la ristorazione, oltre a ai servizi alla persona e artigianato, come i centri estetici - spiega Vito Gioia , di Federvie Piemonte -. Stiamo pagando le colpe di tutte quelle amministrazioni e quei governi che negli anni hanno tagliato le spese della sanità e della prevenzione ".

Un manifesto a lutto, come quelli che accompagnano i funerali. E alcuni messaggi inconfondibili: "Le associazioni di categoria del commercio annunciano la morte del commercio di vicinato . Bollette e fatture da pagare accompagneranno il feretro". E' questa la forma di protesta scelta da coloro che - il 24 dicembre - osserveranno le regole volute dal Governo, ma non ci si rassegneranno. Tanto che in segno di protesta alzeranno ugualmente le serrande ed accenderanno le luci , pur senza procedere alla vendita, in segno di dissenso contro le decisioni governo.

"Le attività che partecipano alla protesta sono il capro espiatorio di ogni male sanitario e stanno morendo. Sono in rianimazione e non per l’epidemia, ma per l’incapacità di gestire l’emergenza: pochi aiuti arrivati in ritardo e persino offensivi nella sostanza rispetto alle perdite".