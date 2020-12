Perché le persone usano Bitcoin?

Il Bitcoin è un grande argomento di discussione nel mondo di oggi, in quanto si erge alto come la principale criptovaluta tra gli le altre, considerando il suo track record nel corso degli anni. Il sistema Bitcoin è anche migliorato grazie al progresso tecnologico fin dall'inizio. Questo ha reso lo scambio di Bitcoin più facile che mai. Con questo sistema e varie piattaforme di trading di Bitcoin disponibili, tra cui ad esempio bitcoin prime, si può facilmente acquistare o vendere Bitcoin in cambio della valuta locale.

Un rapporto pubblicato nel 2018 mostra un sondaggio su Bitcoin Cryptocurrency e il suo Mining, che dà una visione della crescita del bitcoin nell'ultimo decennio e su cosa aspettarsi in futuro.

Ci sono diversi motivi per cui la gente usa Bitcoin, qui vediamo i motivi principali:

Pagamenti facili e veloci

Bitcoin rende facile inviare e ricevere denaro sia a livello locale che internazionale in pochi secondi. Questo rende i pagamenti elettronici molto semplici e non dovrete preoccuparvi di vari documenti da firmare o di pagare una somma enorme di denaro per completare una transazione di alto costo. Con le piattaforme disponibili oggi, ci vogliono solo pochi passi per acquistare la vostra prima criptovaluta e iniziare a fare trading, anche da principiante. Se aveste la possibilità di scegliere tra il sistema bancario tradizionale e un metodo di transazione più facile e meno costoso, molto probabilmente scegliereste quest'ultimo. Il sistema di pagamento globale è migliorato con i pagamenti criptati.

Eliminazione di tasse e spese di transazione basse

Oltre a facili e veloci, le transazioni crittografiche sono economiche. Non dovete preoccuparvi di commissioni bancarie o di pagare una somma ridicola per inviare una somma di denaro enorme attraverso i confini. Nessuna tassa di manutenzione del conto o spese di scoperto o qualsiasi altra tassa che la banca normalmente addebita. Indipendentemente dalla quantità inviata e dalla distanza coperta, occorrà solo pagare una spesa minima per ottenere il vostro denaro per il destinatario.

User autonomy

Bitcoin ti permette di avere autonomia sui tuoi fondi. Siete nel pieno controllo dei vostri soldi, rispetto alle istituzioni finanziarie tradizionali che possono decidere cosa fare con i vostri soldi. L'autonomia dell'utente di Bitcoin è uno dei motivi principali per cui più persone continuano ad abbracciarlo. Potete controllare come spendete i vostri soldi senza trattare con un'istituzione o un'autorità terza, come una banca o un governo.

Risparmio redditizio

Bitcoin e le altre criptovalute sono un ottimo modo per preservare il vostro denaro dalla svalutazione. L'inflazione sui valori forfettari in tutto il mondo oggi non sembra fermarsi in tempi brevi, il che significa che con il passare degli anni, il vostro denaro continuerà a perdere valore. Investendo in Bitcoin, preserverete il valore dei vostri fondi, considerando che Bitcoin ha una fornitura limitata e non soffre di inflazione. L’esperienza nel corso degli anni nel settore Bitcoin ha anche dimostrato che investire nella criptovaluta per il lungo termine dà i suoi frutti.

Questi sono i principali vantaggi dello scambio e dell’investimento in Bitcoin. Il futuro sembra grande per Bitcoin ed i suoi utenti non possono che aumentare nei prossimi anni.