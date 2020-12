Firmato l'accordo con l'IFSE: il Caat diventa "professore" per chi vuole diventare cuoco

Il Caat sale in cattedra: è stata infatti firmata la partnership tra il Centro Agroalimentare di Torino e una primaria eccellenza del territorio piemontese, l’IFSE Culinary Istitute, di importanza strategica nel campo della formazione gastronomica di migliaia di aspiranti cuochi e cuochi professionisti, provenienti da tutte le parti del mondo. Questi futuri professionisti hanno la possibilità presso l’IFSE di apprendere l’eccellenza della cucina italiana.



“Sono consapevole - afferma il presidente del CAAT, Marco Lazzarino - dell’importanza rappresentata per il CAAT della firma di questa partnership con l'IFSE per l'avvio di attività comuni nel corso del 2021, in quanto si tratta di una scuola capace di valorizzare uno degli asset fondamentali nel nostro Paese, l’eccellenza culinaria, sulla quale è imprescindibile puntare e che può costituire un prezioso volano per la ripresa post Covid. Soltanto creando sinergie e facendo sistema con i diversi attori impegnati sul campo, possiamo ottenere risultati di eccellenza. Ringrazio per il raggiungimento di questo scopo il Direttore dell’IFSE Culinary Institute Raffaele Trovato; il Direttore Generale del CAAT, l’avvocato Gianluca Cornelio Meglio, e l’Agrifood & Organic Specialist Simona Riccio, nostra Social Media Manager, che ha messo in contatto il CAAT con la realtà di eccellenza dell"IFSE”.