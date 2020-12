La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 'schiaccia' alla banca del sangue delle Molinette

Un Natale diverso per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Una delegazione del club biancoblù ritenuta idonea alla donazione, inclusa la schiacciatrice Francesca Villani, ha donato il plasma presso la banca del sangue e immunoematologia della Città della Salute di Torino, struttura diretta dal dott. Franco Castagno.



Che il plasma arricchito di anticorpi possa effettivamente aiutare chi è ammalato di Covid, come si spera confermeranno le ricerche in corso, o serva “soltanto” per gli studi sulle cure mediche e sui farmaci per poter debellare il virus, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 l’ha ritenuto un gesto dovuto.

Un modo per dare un senso a quanto vissuto da gran parte del gruppo squadra biancoblù che a novembre è passato dall’esperienza del Covid-19. Un piccolo gesto di solidarietà per stringerci gli uni con gli altri, nell’attesa che spunti il sole al termine di questa lunga notte.