Lunedì 28 le quattro fondatrici di #BreakTheSilence protagoniste del nuovo appuntamento di #DonneDaCoprifuoco

“Non voglio più avere paura e non voglio più stare zitta.” È nato da un post di denuncia su Facebook il movimento social #BreakTheSilence, ideato da quattro ragazze torinesi per rompere il silenzio sulle molestie e la violenza verbale che si nascondono dietro ai finti complimenti urlati per strada: inappropriati, spesso volgari, non richiesti e sicuramente non più accettabili.

Lunedì 28 dicembre alle ore 21.30 Maria Chiara Cataldo, Giulia Chinigò, Francesca Penotti, Francesca Sapey, le quattro amiche di Torino fondatrici di #BreakTheSilence, saranno le protagoniste del nuovo appuntamento di #DonneDaCoprifuoco, il format online delle donne per le donne lanciato da Lovever, il concept store torinese dedicato all’amore, nato quasi 10 anni fa da un’idea di Elisa Sevino.