Come fare il panettone a casa: ingredienti e preparazione passo dopo passo

Il Natale ormai è dietro l’angolo e ciò porta una grande e gioia e fermento per gli ultimi preparativi, che per quest’anno saranno molto limitati vista l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Ma se a mancare saranno le lunghe tavolate e la compagnia di parenti e amici, non mancherà sicuramente il buon cibo italiano e il protagonista indiscusso delle festività made in Italy, ovvero il panettone.

Visto il tempo a disposizione da passare in casa ultimatene è aumentato, ci si può destreggiare in cucina e mettersi alla prova preparando il panettone sia per la propria famiglia, ma anche come un dolce regalo da portare in dono ai propri cari e amici.

La ricetta del panettone dal quale abbiamo preso spunto è quella di Lettoquotidiano.it, dove non è necessario attendere i tempi di cottura e saranno sufficienti 10 minuti di preparazione.

Ingredienti per il panettone fatto in casa

Il fattore positivo nel fare il panettone in casa, oltre alla qualità e alla genuinità del prodotto finale è anche la possibilità di poter personalizzarlo. Per chi ama il panettone classico gli ingredienti che andremo di seguito ad elencare sono perfetti, mentre, per chi non ama i canditi o l’uvetta può sostituirli con altri ingredienti, come per esempio, le gocce di cioccolato.

4 uova

100 g di zucchero semolato

300 g di farina 00

230 ml di latte

130 g di burro

12 g cremor tartaro

5 g bicarbonato

50 g uvetta

30 g canditi

Buccia di 2 limoni

Pizzico di sale

Come si può notare, si tratta di ingredienti molto semplici da reperire che se non fosse per il panettone possono essere utilizzati anche per la preparazione di altri dolci.

Vediamo ora quali sono i passaggi necessari per la sua realizzazione.

Preparazione panettone fatto in casa

Grazie al mix fra il cremor tartaro e il bicarbonato, la lievitazione del panettone di questa ricetta sarà istantanea, accorciando di gran lunga la sua preparazione, così da permettere di poterne preparare anche più di uno.

Come prima cosa mettere l’uvetta all’interno di una ciotola con dell’acqua per almeno 10 minuti, così da poterla rendere più morbida. In seguito, scolare e asciugare l’uvetta con un panno e lasciare da parte. Preparate anche i canditi. Se sono molto grandi, dovranno essere tagliati a cubetti fino a raggiungere la grandezza dell’uvetta.

All’interno di una terrina, rompere 2 uova intere e due tuorli che dovranno essere montati con l’aggiunta poco alla volta dello zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro.

In seguito, aggiungere il burro a cubetti ammorbidito e farlo amalgamare al composto di uova e zucchero. Tocca ora alla farina. Deve essere aggiunta poco alla volta setacciandola per evitare grumi e mescolarla al composto fino al completo assorbimento.

Successivamente bisogna aggiungere il latte a filo sempre continuando a mescolare o con una spatola o con le fruste elettriche a velocità moderata.

A questo punto è il momento perfetto per aggiungere il cremor tartaro, il bicarbonato e il pizzico di sale. Amalgamare bene questi ingredienti, mescolando per un minuto.

Infine, aggiungere la scorsa di limone, l’uvetta e i canditi. Un’ultima mescolata e non resta che versare il composto nello stampo per panettone.

Per questa preparazione non è sufficiente lo stampo per torte normali, ma bisogna munirsi dello stampo anche in carta per panettone. Infornare a 180° per 50 minuti e una volta cotta lasciar raffreddare completamente a temperatura ambiente.

Ora il vostro panettone è pronto per essere mangiato o regalato. Si conserva all’interno di una busta per alimenti e in una dispensa asciutta e lontana da fonti di calore.