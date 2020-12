Centro deserto, code fuori dagli alimentari: la Vigilia a Torino in zona rossa [FOTO]

Non è una Vigilia di Natale come le altre quella dei torinesi “bloccati” in zona rossa. Nonostante gli spostamenti non necessari vietati, sono tanti i cittadini che in queste ore stanno letteralmente prendendo d’assalto i negozi di alimentari per acquistare un ultimo piatto da mettere in tavola a Natale.

Tra gastronomie, macellerie e panetterie, sono tante le code fuori dagli esercizi commerciali dei quartieri. Situazione decisamente diversa in centro dove, essendo presenti pochi negozi di alimentari, le vie dello shopping e le piazze auliche sono pressoché deserte.

Per quanto riguarda i controlli, effettuati dalla polizia municipale, diversi sono i posti di blocco sparsi per la città. Fermati gli automobilisti e anche i pedoni: chi viene sorpreso fuori casa senza un valido motivo rischia la sanzione.