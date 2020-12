Aief, un messaggio dei bambini per essere vicini agli anziani in questo Natale difficile: consegnate duemila letterine nelle rsa

Una letterina di Natale per stare vicini agli anziani che in questi mesi così difficili devono combattere - insieme al Covid - anche la solitudine. E' l'iniziativa messa in atto in questo periodo da Aief, associazione infanzia e famiglie, coinvolgendo le rsa di Torino, Chieri, Oulx, Sestriere, Chiomonte, Rivoli, Settimo Torinese, Volpiano, Pinerolo, Buriasco, Castelnuovo Don Bosco e Rivalta.



"Si è conclusa la consegna, da parte dei volontari dell'Associazione Infanzia e Famiglia AIEF a molte case di riposo di Torino e Provincia, delle oltre duemila letterine e disegni con gli auguri di Natale realizzati dai bambini delle scuole primarie e dell'infanzia, oltre che da numerosi cittadini, per gli anziani ricoverati nelle Rsa - dice Tommaso Varaldo, presidente di Aief -. Il progetto "letterine per un sorriso" vuole essere un piccolo gesto di affetto e solidarietà per dedicare un sorriso sotto l'albero a tutti gli anziani isolati da mesi. Ci tengo a ringraziare di cuore le scuole che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, il corpo docente con gli alunni, tutti i volontari, lo staff delle Rsa e il Distretto Rotaract 2031 che hanno reso possibile il concretizzarsi di questa iniziativa".