Christmas Party in 7 e senza mascherine, i vicini chiamano la polizia: tutti denunciati

La scorsa notte una chiamata al 112 NUE segnala schiamazzi e musica ad alto volume in un appartamento in zona San Donato. Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna raggiungono lo stabile; ad attenderli diversi condomini che lamentano di non riuscire a dormire a causa della festa in corso. I poliziotti prendono contatti con il proprietario di casa che ammette i festeggiamenti natalizi, assicurando però di essere solo in quattro.