Vanchiglietta, aperto il nuovo giardino di via Benevento

Vanchiglietta potrà godere di un nuovo giardino: l'area verde di mille metri quadrati, aperta nell'area compresa tra via Benevento, via Varallo e via Oropa, fa parte dei lavori previsti dalla Città di Torino e dalla Circoscrizione 7 nell'ambito della costruzione della nuova RSA gestita dalla cooperativa Nuova Assistenza.

L'intervento, atteso da mesi, donerà un nuovo polmone agli abitanti del quartiere: “Laddove c'era una discarica - fanno sapere dalla Sette – tutto è stato riqualificato con l'abbattimento delle barriere architettoniche, rifacimento dei marciapiedi, piantumazione di nuovi alberi e installazione di nuovi lampioni”.