Mercato auto, in Piemonte crollano le immatricolazioni (-4,3%): calo anche a Torino

In Piemonte, il mercato risulta aumentato nel Novarese con 880 nuove immatricolazioni rispetto le 822 del novembre precedente, nel Vercellese, passate da 351 a 355 e anche nel Verbano-Cusio-Ossola con le 308 del 2020 rispetto le 286 del 2019. Calo sensibile nelle altre province: ad Alessandria sono 869, ad Asti 409, a Biella 322 e a Cuneo 1.317. Torino registra appena 6.176 auto immatricolate a fronte delle 6.420 del novembre 2019. Tra le case spicca Fca con 1.614 acquirenti, in rialzo rispetto ai 1.476 dell'anno scorso, Jeep 740, Alfa Romeo 115. Crollo invece per la Lancia, che vende 271 auto contro le 701 del 2019.

Per quanto riguarda il Nord-Ovest, il segno meno è seguito da un 15,4% piuttosto preoccupante. In Piemonte le vendite sono state 10.638 (-4,3%) e in Valle d'Aosta 5.865 (-33,5%). L'unica nota positiva si registra in Liguria: la regione marittima è stata l'unica a registrare una crescita del mercato automobilistico in novembre. Con 2.972 nuove immatricolazioni, per un +6,6% in più rispetto a novembre 2019.