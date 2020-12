Incredibile a Ingria: il Comune batte moneta propria. Il sindaco: "Così aiutiamo ai cittadini"

Ha deciso di reintrodurre le lire. O, meglio, di battere una nuova moneta, ribattezzata come "lira", ma che ha un valore - simbolico - pari all'euro. Ha dell'incredibile la decisione del Comune di Ingria, in Val Soana, ma dietro non c'è né una provocazione né una polemica politico-economica. Anzi.

A spiegare l'iniziativa all'Ansa è stato il sindaco Igor De Santis, che tra l'altro è anche vicepresidente del Uncem Piemonte: "Abbiamo fatto questa iniziativa per aiutare i nostri cittadini. Si tratta di buoni acquisto sotto forma di 'lire ingriesi' spendibili in generi alimentari nelle attività commerciali di tutta la Valle Soana".

I buoni acquisto saranno di 50 euro per ogni cittadino e saranno rappresentati dalle banconote di Ingria da 10 e 20 lire ingriesi, pari a 10 e 20 euro.