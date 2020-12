Il Tar respinge il ricorso di Ares: Gtt acquista 100 autobus elettrici, 50 arriveranno entro il 2021

È un altro tassello fondamentale del rinnovo della flotta Gtt che nel 2017 faceva segnare un’età media superiore ai 12 anni mentre il prossimo anno il dato sarà inferiore agli 11 anni. Un cambiamento non solo numerico ma anche qualitativo, in particolare sotto il profilo ambientale. Con l’arrivo dei primi 50 nuovi autobus elettrici diverrà infatti residuale l’utilizzo dei mezzi Euro 2 e, nella sua composizione principale, la flotta Gtt sarà composta da 100 veicoli elettrici, 250 a gas naturale, e quasi 300 a motorizzazione tradizionale di ultima generazione (EEV ed Euro 6).

Il servizio sarà poi garantito da oltre 200 tram di cui 30 di nuova generazione previsti in arrivo e naturalmente dalla linea 1 di metropolitana. Complessivamente il 40% dei chilometri percorsi in un anno sarà a trazione totalmente elettrica: un risultato d’eccellenza non solo in Italia.