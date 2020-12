Il Covid cancella il Cimento Invernale: nel 2021 niente tuffo nel Po per gli Orsi Polari

Il Covid più forte delle tradizioni popolari: il Cimento Invernale “Orsi Polari” quest’anno non si terrà . A comunicarlo la Rari Nantes Torino, società che da sempre organizza l’evento tanto amato dai torinesi.

“A causa dell’attuale situazione epidemiologica e a causa delle restrizioni fissate dal nostro Governo, ci vediamo costretti ad annullare il tuffo nel Po” spiegano gli organizzatori. Se nel 2021 non avrà luogo il Cimento Invernale, gli Orsi Polari rinnovano già l’appuntamento per il 2022: “Questo, sia chiaro, è solo un arrivederci: con grandissimo anticipo, possiamo già dirvi che vi aspettiamo, come da tradizione, l’ultima domenica nel 2022”.