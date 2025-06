Monete da capogiro: a Torino spesi 92mila euro per 20 lire del 1860, dopo un lungo duello all'asta

92mila euro per una moneta che, in origine, valeva 20 lire. Succede anche questo, nel mondo dei collezionisti. E Torino è stata la cornice di duelli all'ultimo rilancio, tra gli appassionati del genere. Nei giorni scorsi, infatti, la Casa d'aste Bolaffi ha battuto all'incanto 2600 lotti di numismatica, arrivando a venderne l'80% e ricavando un incasso di quasi 5 milioni di euro (4,9 per l'esattezza).

A fare la parte del leone, in particolare, sono stati i capitoli delle monete di Casa Savoia e della moneta e il record assoluto è stato quello delle il 20 Lire 1860 della Zecca di Bologna che ritraggono il volto di Vittorio Emanuele II (lotto 1366) assegnate a 92 mila euro. Quotazione piuttosto alta anche per i 10 Rubli in oro 1762 coniato da Pietro III, in eccezionale stato di conservazione (lotto 1917) arrivato a 91.500 euro. Successo anche per il 100 Franchi 1853 della Zecca di Bruxelles di Leopold I, aggiudicato a una cifra cinque volte superiore alla base d’asta (lotto 1726), ovvero 44 mila euro.

Tra gli altri migliori risultati si segnalano quelli messi a segno dal 5 Lire Aquila Sabauda 1901 della Zecca di Roma (lotto 1427, 40 mila euro), dal raro esemplare del 4 Zecchini 1722 del Gran maestro dell’Ordine dei cavalieri ospedalieri di Malta Marcantonio Zondadari della Zecca della Valletta (lotto 1882, 31.700 euro), nonché da monete e medaglie della Città del Vaticano.



Duelli a colpi di rilanci, insomma, anche se chi non ce l'ha fatta può sempre rifarsi: il prossimo appuntamento con la numismatica è previsto infatti in autunno.