Trasformare le barriere in un ricordo: UniTo e Time2 per le persone con disabilità

Due giorni di convegno per parlare di uguaglianza e superamento delle barriere che limitano chi è portatore di disabilità. Si terrà domani e dopodomani ( 11-12 giugno ) “Su base di uguaglianza” , evento internazionale ospitato alla Centrale di Nuvola Lavazza di via Ancona 11/a. L’evento è realizzato da UniTo e dal Time2 , Fondazione promossa da Antonella e Manuela Lavazza . Al centro del dibattito, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Convegno accessibile a tutti

Due le sessioni plenarie, con i massimi rappresentanti internazionali esperti in materia. Oltre a sei sessioni parallele su tematiche specifiche. Tutti gli interventi sono elaborati anche per chi ha disabilità intellettive, ma anche zone relax per chi ha bisogno di decomprimere, fino ad aree per chi vuole seguire il convegno camminando. E ci saranno anche interpreti per le persone sorde.