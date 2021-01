Torino, panettoni per la parrocchia Sant'Alfonso di borgo Campidoglio

L'attenzione verso i più deboli non si ferma, nemmeno nel giorno di San Silvestro. A rinvigorire gli ingranaggi della solidarietà, come già altre volte nel recente passato, è stato il coordinamento dei comitati delle Circoscrizioni 3, 4 e 5, autore di una donazione di panettoni alla parrocchia Sant'Alfonso di corso Tassoni angolo via Cibrario, uno dei simboli di borgo Campidoglio.

La consegna è stata fatta ieri mattina: “Abbiamo fatto questa donazione - dichiara il segretario del comitato C4 Lorenzo Ciravegna – in favore dei molteplici senzatetto che, tutti i giorni, si recano alla mensa del povero, nella speranza che in questo triste momento possano godere di un po’ di felicità”.