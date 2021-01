Moncalieri in controtendenza, nel 2020 più nascite rispetto all'anno precedente

Se in Italia i dati delle nascite continuano a registrare il segno meno, con una tendenza che dura ormai da anni, Moncalieri è andato in controtendenza nel 2020 appena concluso.

Proprio nell'anno più difficile, per via dell'emergenza Covid, sono cresciute le nascite all'ospedale Santa Croce. Il rapporto della direzione sanitaria dell'Asl To5 ha infatti segnalato l'inversione di tendenza rispetto alla situazione nazionale. Nel 2020, infatti, sono stati 878 i nuovi nati, 20 in più rispetto a quelli venuti alla luce nell'anno precedente.

Il dettaglio parla di 474 maschi, 404 Femmine, con 7 parti gemellari. L'ultimo nato dell'anno appena concluso è stato Enea, mentre a Capodanno non ci sono stati fiocchi rosa o azzurri.

In compenso, nella notte tra il 7 e l'8 luglio 2020 il Santa Croce aveva registrato un piccolo record, con la nascita di ben sette bimbi nel giro di poche ore, che avevano portato Moncalieri alla ribalta nazionale, in un periodo di culle sempre più vuote.