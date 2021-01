Proposta per il giardino senza nome di Santa Rita: "Intitoliamolo a Tina Anselmi"

Intitolare a Tina Anselmi il "giardino senza nome" compreso tra l’edificio 112–116 di via Buenos Aires e gli interni 119–129 di via San Marino. E' questa la proposta della Lista civica La Piazza per un'area verde di Santa Rita sconosciuta sulle mappe di Torino.

"E' una zona molto frequentata da giovani a anziani - spiega Franco Protano, consigliere di Circoscrizione 2, promotore dell'iniziativa -, ma vittima di incuria da diversi anni. Le panchine sono in disuso e malridotte, nel campo da basket manca il centro del canestro, così come la rete intorno. Forse il fatto di non avere un nome ha portato progressivamente anche al degrado".

L’intitolazione proposta - in onore della partigiana, prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana -, spiega ancora Protano, "contribuirebbe a dare identità e dignità a tutta l’area, oltre ad alimentare il senso di appartenenza nei residenti e contrastare il decadimento che da tempo caratterizza quegli spazi".