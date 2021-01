Ubriaco, torna a casa armato di coltello e minaccia moglie e figlia: 54enne arrestato a Moncalieri dai carabinieri

Un altro caso di violenza domestica in questi giorni di festa si è verificato tra domenica e lunedì a Moncalieri, in borgata Tagliaferro.

Marito e moglie, 54 e 46 anni, avevano litigato furiosamente poche ore prima e lui era uscito sbattendo la porta. Lei era riuscita a calmare e tranquillizzare la figlia, scossa da quelle urla violentissime. Insulti e parolacce irripetibili: una violenza psicologica non da poco per una bimba di sette anni. Ma quell’uomo aveva altro terrore da seminare di lì a poco.

Ubriaco (e probabilmente sotto effetto di stupefacenti) era tornato a casa attorno alla mezzanotte, urlando alla moglie di aprire la porta armato di coltello. Lei aveva paura per sé, ma soprattutto per la figlia. La rabbia cieca di quell’uomo che una volta diceva di amarla pareva impossibile da arginare.

L'uomo ha cercato di sfondare l’ingresso, urlando che una volta entrato l’avrebbe fatta fuori. La moglie non ha potuto fare altro che chiamare il 112 e i carabinieri lo hanno arrestato giusto prima che riuscisse ad entrare in casa, mentre minacciava anche il cognato, intervenuto in difesa della sorella.