Niente lezioni in presenza dal 7 gennaio, slitta a lunedì la data del ritorno in classe per le superiori

Il ritorno tra i banchi in presenza per gli studenti delle superiori - sempre che le condizioni epidemiologiche lo permettano - è rinviato all'11 di gennaio. Niente lezioni tra i banchi il 7 gennaio come si vociferava da settimane.

E' quanto si evince dalle notizie trapelate questa mattina a seguito del vertice notturno del consiglio dei Ministri. La decisione è stata presa dopo una lunga discussione con un braccio di ferro prolungato tra le varie anime del Conte bis.

Ad ogni modo il rientro per le classi della secondaria di secondo grado sarà solo per metà in presenza e per metà in didattica a distanza.



Per capire la programmazione futura del rientro tra i banchi delle scolaresche in presenza sarà fondamentale il report dell'Iss dell'8 gennaio che - dopo le restrizioni natalizie - rimodulerà i "colori" delle Regioni a seconda dell'andamento del contagio. Report che dovrà tenere conto di un nuovo calcolo dell'indice Rt, più stringente, approvato sempre nella giornata di ieri.

Per quanto riguarda elementari, medie e infanzia le lezioni riprenderanno regolarmente e in presenza - come previsto dal calendario didattico - giovedì 7 gennaio.