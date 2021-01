Sospiro di sollievo a Moncalieri, tutti negativi i tamponi alla scuola Nino Costa

Oggi, giovedì 7 gennaio, è stato il giorno del ritorno a scuola per gli oltre 5000 allievi delle scuole dell’infanzia, delle elementari e delle medie di Moncalieri.

Dopo circa due mesi anche le classi seconde e terze sono finalmente tornate in aula. L’attenzione maggiore era alla Nino Costa, la scuola più colpita all’inizio dell’anno scolastico con 11 classi in isolamento. Questa mattina sono stati effettuati i 350 tamponi rapidi donati dal centro medico CFR.

“L’obiettivo è garantire le lezioni in presenza con la massima sicurezza possibile e continuarle fino al termine dell’anno scolastico, garantendo agli studenti il miglior diritto allo studio nell’attuale situazione”, ha spiegato l’assessore all'Istruzione Davide Guida.

In serata, attraverso l'assessore alla Cultura Laura Pompeo, è arrivata la notizia più attesa: nessun caso positivo, tra gli oltre 300 tamponi effettuati. "Non era affatto scontato, visti i precedenti, per questo è piacevole poter raccontare finalmente una bella cosa, in questo inizio del nuovo anno".